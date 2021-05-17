«أبوظبي التقني» ينظم المسابقة الوطنية للمهارات 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021 خلال الفترة من 31 مايو الجاري وحتى الثاني من يونيو المقبل، بمشاركة نخبة متميزة من شباب وفتيات الوطن الذين يتنافسون في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية، منها تخصصان جديدان هما أنظمة التحكم الصناعي، والنحت باستخدام الحاسوب، إضافة إلى المهارات الأخرى التي من بينها الخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الغرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، وصناعة المجوهرات، وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً، وذلك لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

استراتيجية

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات؛ تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استمرار العمل المتقدم وفق أحدث المبادرات والبرامج الجديدة اللازمة لإعداد شباب الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، وتمكينهم من مهارات المستقبل باعتبارها من أولويات خطة الخمسين عاماً المقبلة؛ مهما كانت التحديات التي يواجهها العالم حالياً ومستقبلاً، ومنها وباء «كوفيد 19»، الذي تواصل دولة الإمارات خلاله العمل بكل تقدم وإنجاز دون أي مشاكل، حيث يتواصل العمل المستقبلي المبدع في كافة المجالات، وعلى هذا الأساس ينظم «أبوظبي التقني» المسابقة الوطنية للمهارات، خلال مرحلة «كوفيد 19»؛ لتكون وفق معايير عالمية يلتقى خلاله الشباب للتنافس في مختلف المهارات المتخصصة ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي العالمي، مؤكداً على أن الهدف من المسابقة يتخطى حدود المنافسة ليصل إلى درجة تمكين شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على الإبداع والتطوير الصناعي والهندسي والتكنولوجي، ليكونوا جاهزين لتلبية متطلبات الخطط الاستراتيجية السباقة للدولة، ورؤية أبوظبي 2030.

إمكانيات

وأضاف الدكتور الشامسي، قائلاً: إن القيادة الرشيدة توفر لـ«أبوظبي التقني» كافة الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتكون المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات؛ النموذج الذي يتم من خلاله منح الفرص الكاملة لشباب وفتيات الدولة لإبراز مهاراتهم والوصول بها إلى العالمية، من خلال الفوز بإحدى الميداليات، وبالتالي الانضمام لفريق مهارات الإمارات الذي سيمثل دولة الإمارات في الدورات القادمة من المسابقة العالمية للمهارات، مؤكداً ثقته الكاملة في كافة المشاركين من أبناء الوطن الغالي.

متنافسون

قال المهندس علي محمد المرزوقي، نائب المدير العام بالإنابة؛ رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» إن الدورة الجديدة من المسابقة ستكون حماسية جداً، حيث تم اختيار المتنافسين وفق معايير عالمية، وهو الأمر الذي يعكس المهارات العالية والمتقاربة التي يتميز بها المتنافسون من شباب وفتيات الوطن، داعياً أبناء المجتمع لمتابعة الأجواء التنافسية بين شباب الوطن عبر منصات الاتصال المرئي، وبما يرسخ الإجراءات الاحترازية المتكاملة التي تضمن أمن وسلامة الجميع، في ظل مرحلة «كوفيد 19»، التي سيواصل خلالها أبناء الإمارات التنافس والتألق وتحقيق الذات.

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