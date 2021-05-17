سيف السويدي.. كفاءة قانونية

المصدر: دبي - البيان

يحمل الأستاذ الدكتور سيف غانم سيف عبيد السويدي رتبة عقيد في شرطة دبي وهو من مواليد العام 1975.

ويحمل السويدي درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة ابريستويث – ويلز - بريطانيا 2004، وشغل السويدي منصب عميد أكاديمية شرطة – وأستاذ القانون الدولي العام بالأكاديمية.

والسويدي من المهتمين بالقانون الدولي العام وقانون التنظيم الدولي والقانون الدولي للبحار والقانون الدولي لاستعمال القوة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وشغل السويدي مناصب متعددة في شرطة دبي ومنها أنه كان ضابطاً مناوباً، ورئيس قسم السجلات الجنائية ورئيس قسم سجلات السير في مركز شرطة المرقبات بدبي، كما عمل في إدارة أمن المطارات (لمدة وجيزة)، وكان عقب ذلك رئيس قسم الدراسات المسائية بأكاديمية شرطة دبي، ومدير إدارة شؤون الطلبة بأكاديمية شرطة دبي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بأكاديمية شرطة دبي، ومدير إدارة التطبيقات القانونية والشرطية بأكاديمية شرطة دبي. وللسويدي عدد من العضويات العالمية في مؤسسات أكاديمية وبحثية مهتمة في مجاله، وله العديد من المؤلفات والمقالات المنشورة في عدد من المجلات.

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