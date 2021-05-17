«كهرباء الشارقة» تنجز 75 % من صيانة محطتي اللية وواسط

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز العديد من المشروعات التطويرية، منذ بداية العام الجاري، تضمنت الصيانة الدورية لمحطات إنتاج الكهرباء الرئيسية، حيث تم إنجاز 75% من صيانة محطتي اللية وواسط، و90% لمحطة الحمرية، كما نفذت الخطة الزمنية لمشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة، بقدرة إجمالية مركبة 1026 ميجاوات، يتم تنفيذها على 3 مراحل، كما حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز «HA» من شركة «جنرال إلكتريك»، وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها 1800 ميجاوات، كما تم توصيل وتشغيل التيار لـ 1120 موقعاً في إمارة الشارقة، وتركيب أكثر من 1321 عمود إنارة جديداً.

تشغيل

وأكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم توصيل وتشغيل خدمات الكهرباء لـ 936 مبنى، خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت توصيل الكهرباء لـ 457 فيلا سكنية و33 مشروعاً حكومياً و209 مشروعات صناعية، و229 مشروعاً تجارياً، وعدد 8 مزارع، حيث يتم التوصيل بعد عمل إجراءات التفتيش الفني، والتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية والخارجية، من خلال فرق فنية متخصصة.

إنجاز

ومن جهته أشار المهندس عيسى السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء إلى أنه تم إنجاز عدد من الإجراءات لإنجاز مشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة 1026 ميجاوات، حيث يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، المرحلة الأولى بقدرة 345 ميجاوات، وسيتم تشغيلها خلال أكتوبر 2021 والمرحلة الثانية 345 ميجاوات، ومن المخطط إنجازها خلال شهر يناير 2022 والثالثة بقدرة 336 ميجاوات، ومن المخطط إنجازها خلال يوليو 2022.

وأوضح أنه في ما يخص تشغيل الوحدة الغازية الأولى، والثانية بمحطة اللية تم الانتهاء من تغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة، كما تم الانتهاء من تركيب مدخنة استرداد الحرارة، والعمل جارٍ في أعمال الطلاء، وتم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي، وتوصيل خطوط الوقود السائل «الديزل» وربطها بالمحطة.

فرق

ومن جانبه أكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن فرق العمل الفنية المتخصصة أنجزت الأعمال التشغيلية والوقائية والفحوصات والاختبارات وغيرها من الأعمال الأخرى، خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تضمنت إنجاز أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات الضغط العالي جهد «220 و 132 ك.ف» لعدد 19 محطة، وإعادة تنظيم وتعديل خط التغذية الرئيسي رقم 2 في محطات «واسط أ /‏‏ واسط ب/‏‏ الناصرية /‏‏ المركز الرياضي»، كما تم تنظيم عمليات التشغيل الخاصة ببرنامج الصيانة الدورية والوقائية، إضافة إلى تنظيم عملية التشغيل والقطع لتجديد وإعادة ترميم محطة الصجعة جهد «132 ك.ف»، كما تم تنظيم عملية التشغيل والقطع لتجديد وإعادة ترميم محولين، جهد «132 ك.ف» في محطة المنطقة الصناعية 17، وتقديم الدعم الفني لإدارة محطات الكهرباء جهد «33 ك.ف» في عملية تشغيل وقطع محولات 132/‏‏33 ك.ف.

نظام تحكّم

ولفت إلى أنه تم تنظيم عمليات التشغيل الخاصة بتطوير نظام التحكم والمراقبة في محطة واسط (أ) ( 220 ك.ف)، فتم تنظيم عملية التشغيل والقطع لتعديل مسار خط (اللية – واسط ) رقم (3)، وتم تنظيم عملية تشغيل وقطع الخطوط لتقليل فرط الجهد الكهربائي الزائد، وتحسين الشبكة الكهربائية، وتم اختبار آلية التشغيل والغلق الخاصة بوحدات التحكم والمفاتيح الكهربائية الجديدة لمحطة اللية (ب)، واختبار آلية التشغيل والغلق الخاصة بوحدات التحكم في محطة القاسمية.

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