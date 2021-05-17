1535 حالة استجابت لها «إسعاف دبي» خلال إجازة العيد

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

تعاملت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال عطلة عيد الفطر مع 1535 حالة، وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة إن عدد الحالات البليغة التي تم التعامل معها وصل إلى 56 حالة والبسيطة 871 وعدد الحالات المتوسطة 343 وعدد الحالات غير المصنفة 4. وقال: إن عدد الحالات الطبية 1033، وعدد الإصابات العامة باستثناء الحوادث 90 حالة وعدد الإصابات الناتجة عن الحوادث 172 حالة.



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وأشار إلى أن المؤسسة وضعت خطة شاملة للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بسرعة وكفاءة عالية، موضحاً أنها خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدراجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية، إضافة إلى 222 سائقاً محترفاً، لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد. وأكد خليفة الدراي، أن المؤسسة وفرت مركبات إسعاف ضمت سيارات وحافلات، ووحدات عناية مركزة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة.



وبين الدراي: إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرصت على تغطية كافة مناطق دبي بنقاط إسعافية متطورة، تضمن الوصول السريع في زمن قياسي، فضلاً عن رفع جاهزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات. وأكد أن إنقاذ حياة الإنسان الشعار الرئيس للمؤسسة وجزءاً من يوميات أفرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية، فهم مؤهلون للتعامل مع إصابات الحوادث المرورية كافة، وحالات الكسور، وجميع الحالات الطارئة.



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