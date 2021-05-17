5532 حالة تعاملت معها «إقامة دبي» عبر «آمر» خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مركز الاتصال «آمر» المعني باستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بخدمات الإدارة، تعامل مع 5 آلاف و532 حالة وبنسبة كفاءة وصلت إلى 92% تراوحت ما بين مكالمات، وبريد إلكتروني ونظام رد آلي، ومحادثات إلكترونية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة كانت سباقة في أتمتة خدماتها وتطوير بنيتها التحتية وتسخير أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات رقمية تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وذلك بما يتماشى مع عملية التحول الرقمي في الدولة والمساهمة في تعزيز تنافسيتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص على تعزير التواصل مع المتعاملين عبر مختلف القنوات الذكية لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لهم.

كفاءة

وأوضح اللواء المري بأن الإدارة منذ بدء تفعيل نظام العمل عن بُعد أثبتت جهوزيتها واستعدادها التام لمواصلة تقديم خدماتها دون الإخلال بكفاءتها، ووفرت الأنظمة والأجهزة الحديثة لموظفي مركز الاتصال الذين استمروا بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والرد على آلاف المكالمات والرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني. لافتاً إلى أن سهولة الوصول للإجراءات عبر القنوات الذكية ووضوحها للمتعامل، أدى إلى انخفاض في عدد المكالمات الواردة للمركز.

وأشاد اللواء المري بجهود فريق مركز الاتصال «آمر» في التعامل بكل احترافية مع مختلف المكالمات الواردة ومتابعتها في حال استدعى الأمر، وذلك وفق أعلى المعايير والكفاءة والشفافية.

ومن جانبه قال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين إن نظام الرد الآلي الذي يوفره مركز الاتصال «آمر» يتيح للمتعامل متابعة معاملاته والاستفسار عن وضع التأشيرة من خلال رقم الطلب. مؤكداً أن هذه الأنظمة الذكية ساهمت في تسهيل وتسريع الإجراءات على المتعاملين وتحقيق مرونة في آلية عمل المركز. وقال الرائد بن علي: إن إقامة دبي عملت على تأهيل وتطوير كادر مدرب يتحدثون لغات عدة مختلفة للرد على كل استفسارات المتعامل المتعلقة بخدمات الإدارة بدقة وبشكل فوري أو توجيهه للجهة المختصة في حال كان الاستفسار يتعلق بجهة أخرى.





تسهيل

دعت «إقامة دبي» متعامليها إلى استخدام الموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي GDRFA Dubai لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وأوضحت في حين أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111 من داخل الدولة أو على الرقم +97143139999 من خارج الدولة أو عبر البريد الإلكتروني:

gdrfa@dnrd.ae و amer@dnrd.ae

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