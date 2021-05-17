«سارة» و«راشد» صديقان افتراضيان للصغار

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مبادرة جديدة لها، عن إطلاق شخصيّتين افتراضيتين، هما «سارة» و«راشد»، ضمن جهود الإدارة لبلورة أشكال تواصل مبتكرة مع الأطفال، ونقل رسائل توعويّة تعزز من إجراءات السلامة والوقاية، وتحفز الصغار على الحذر من المخاطر.

«سارة» و«راشد» شخصيتان لطفلين بين عمر 6 و8 أعوام، يجسّدان اهتمام وحرص إدارة سلامة الطفل على جذب فئة الأطفال الصغار إلى محتواها التوعوي، حيث سيطل راشد وسارة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة، إلى جانب توظيفهما في المواد المطبوعة والمنشورات التوعوية والورش التثقيفيّة، والفعاليّات المجتمعيّة التي تشارك فيها الإدارة.

إرشاد

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «إن الهدف من إطلاق الشخصيتين هو تقريب وعي الأطفال من المحتوى الإرشادي المقدّم إليهم، من خلال ابتكار عامل جذب مضاف، يخدم نجاح المبادرة، وينمي وعي الصغار الذين يميلون إلى تقبل المعلومات . وأشارت اليافعي إلى أن»سلامة الطفل«تتطلع خلال مشاركتها القادمة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إلى توظيف»راشد وسارة" في الأنشطة والورش التي ستقدمها .

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