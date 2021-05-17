«الصحة» تطالب بتوخي الحيطة من بعض التشغيلات الطبية

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استخدام العديد من التشغيلات المتعلقة بالوسيلة الطبية bellco TM extracorporeal blood lines المصنعة من قبل شركة ميدترونيك، والمستخدمة للتحكم ومراقبة تدفق غسيل الكلى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحذير يعود لعدم ضمان تعقيم التشغيلات المذكورة، وأنه يجب على ممارسي الرعاية الصحية وقف الاستخدام في حال التشغيلات المذكورة وإعادتها للمورد.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من وسائل طبية أخرى، تستخدم للغرض نفسه (التحكم ومراقبة مسار تدفق غسيل الكلى)، وهي: Azure TM,astra TM ipgs and Percpta TM, serena Tm، وذلك لوجود خطأ في برمجة الوسائل الطبية المذكورة.

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة الشركة المصنعة (ميد ترونيك)، لعمل التحديثات اللازمة والبرمجة المطلوبة، تفادياً لحدوث أي خطأ أو قصور عند الاستخدام.

إلى ذلك، أوقفت الوزارة استخدام الوسيلة alaris infusion pump moudle 8100 bez el، بسبب انفصال وتشقق قطعة من الوسيلة المذكورة، ما يؤدي إلى توصيل المحاليل بشكل غير دقيق إلى المرضى، حيث يحدث تدفق حر للمحاليل، وبالتالي زيادة أو نقص في توصيل المحاليل وانقطاع العلاج.

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