«صحة» تنقذ حياة مريض بصفائح دم مغسولة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات صفائح دم مغسولة لمريض يعاني انخفاضاً شديداً في عدد الصفائح الدموية، إذ تمكنت خدمات بنك الدم – أبوظبي من غسل صفائح الدم المتحصلة من المتبرعين وإزالة البلازما والبروتينات منها وإعطائها للمريض، في عملية تعد الأولى من نوعها لنقل صفائح دموية مغسولة لمريض في مستشفى توام.

وقال الدكتور سعد مهلب، المدير الطبي لخدمات بنك الدم في العين: إن المريض تعرض لانخفاض حاد في ضغط الدم وضيق في التنفس وانخفاض ملحوظ في تشبّع الأكسجين في أثناء نقل الصفائح الدموية له والتي يحتاجها باستمرار، إذ نجمت هذه الأعراض نتيجة تفاعل أجسام مضادة في دم المريض مع الصفائح الدموية المنقولة له، وهذا التفاعل يحدث في العادة نتيجة وجود أجسام مضادة لبروتين ينقص في دم المريض لأسباب وراثية، ويجب أن يتم التعامل مع مثل هؤلاء المرضى بطريقة خاصة.

وأوضح الدكتور سعد مهلب، أنه نظراً لعدم توافر خدمة تقديم الصفائح الدموية المغسولة من قبل أي مركز مانح في الدولة ومن أجل تلبية طلب المريض الحاد واليومي على نقل الصفائح الدموية، فقد اعتمدت خدمات بنك الدم بروتوكول غسيل صفائح الدم والذي يحتاج نحو ساعتين ونصف ساعة للتحضير، وقامت خدمات بنك الدم بتجهيز الصفائح الدموية المغسولة التي يحتاجها المريض طيلة 14 يوماً متتالية.

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