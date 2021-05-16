الوقوف على استمرارية الأعمال في مركز شرطة كلباء الشامل

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومركز شرطة كلباء الشامل، وذلك للوقوف على استمرارية الأعمال، ومتابعة آخر المستجدات الأمنية، بحضور العقيد راشد سيف الزعابي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وعدد من ضباط الاختصاص.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود المبذولة من قبل عناصر الشرطة خلال إجازة عيد الفطر، وتعاملهم الإيجابي المتمثل في تسهيل حركة المرور وحفظ الأمن والأمان في المنطقة، ومتابعتهم لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً استمرار الجاهزية والاستعداد الأمني، إلى جانب تكثيف الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية بالمنطقة الشرقية لمراقبة حركة الطرق، وتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، منعاً لحدوث أي نوع من أنواع الازدحام المروري، بجانب تقديم العون والاستجابة الفورية وكل المساعدات لمرتادي المناطق السياحية والشواطئ بالمنطقة الشرقية.

وأضاف قائد عام شرطة الشارقة، إن تكاتف الجهود والتعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية قد أسهم في نجاح الخطة الموضوعة لتأمين المناطق السياحية، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان أمن وسلامة الجمهور.

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