«صحة» تنقذ حياة مريض عن طريق غسل الصفائح الدموية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنقذت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حياة مريض يعاني من انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية عبر تقديم صفائح دم مغسولة، إذ تمكنت خدمات بنك الدم ـ أبوظبي من غسل صفائح الدم المتحصلة من المتبرعين وإزالة البلازما والبروتينات منها وإعطائها للمريض، في عملية تعد الأولى من نوعها لنقل صفائح دموية مغسولة لمريض في مستشفى توام.

وقال الدكتور سعد مهلب، المدير الطبي لخدمات بنك الدم في العين، «إن المريض تعرض لانخفاض حاد في ضغط الدم وضيق في التنفس وانخفاض ملحوظ في تشبع الأكسجين في أثناء نقل الصفائح الدموية له والتي يحتاجها باستمرار، إذ نجمت هذه الأعراض نتيجة تفاعل أجسام مضادة في دم المريض مع الصفائح الدموية المنقولة له، وهذا التفاعل يحدث في العادة نتيجة وجود أجسام مضادة لبروتين ينقص في دم المريض لأسباب وراثية، ويجب أن يتم التعامل مع مثل هؤلاء المرضى بطريقة خاصة يتم خلالها نقل مكونات دم مغسولة لهم، وخالية من البلازما المحتوية على البروتينات. وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث».

وأضاف أن الفريق الطبي في خدمات بنك الدم في العين تمكن من غسل صفائح الدم المتحصلة من المتبرعين وإعطائها له في وقت قياسي، والحمد لله استجاب المريض لعملية نقل الصفائح، حيث بقي عدد الصفائح الدموية بعد الغسيل في النطاق الأمثل، وأظهر المريض زيادة مقبولة في الصفائح الدموية بعد نقل الدم، ولم يعاني من نوبة نزيف خلال فترة علاجه بالصفائح الدموية المغسولة.

وأوضح الدكتور مهلب، أنه نظراً لعدم توفر خدمة تقديم الصفائح الدموية المغسولة من قبل أي مركز مانح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل تلبية طلب المريض الحاد واليومي على نقل الصفائح الدموية، فقد اعتمدت خدمات بنك الدم بروتوكول غسيل صفائح الدم والذي يحتاج لنحو الساعتين والنصف للتحضير، وقامت خدمات بنك الدم بتجهيز الصفائح الدموية المغسولة التي يحتاجها المريض طيلة 14 يوماً متتالية.

وقد تأسست خدمات بنك الدم في 2020، تحت إشراف دائرة الصحة، وإدارة شركة «صحة»، وتعمل خدمات بنك الدم ضمن شبكة من مراكز التبرع بالدم الموزعة في أبوظبي والعين والظفرة، لتوفر منتجات الدم والخدمات الطبية المتعلقة بنقل الدم في جميع أنحاء إمارة أبوظبي

وتجدر الإشارة إلى المساهمة الفاعلة والمتكاملة لخدمات بنك الدم ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال تعاونها الدائم مع الهيئات المسؤولة، والأطراف المعنية، والمستشفيات، والأطباء، والمتبرعين بالدم، لضمان الجودة التي تلتزم بمعايير التميز الدولية والمحلية.

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