"الاتحادية للهوية والجنسية": انتقال مركز سعادة المتعاملين من القوز إلى مركز اليلايس بدبي

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إغلاق مركز سعادة المتعاملين بمنطقة القوز ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، ونقل كافة خدماته إلى المقر الجديد بمركز اليلايس للأعمال الكائن بمجمع دبي للاستثمار 2 بدبي، حيث يبدأ تقديم الخدمات للجمهور بالمركز الجديد ابتداء من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ويأتي هذا الانتقال سعيا من الهيئة إلى تعزيز استمرارية تحسين وتطوير خدماتها المقدمة عبر مراكزها المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بتجربة المتعامل، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والسعادة للمتعاملين.

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