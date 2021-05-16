حصة بوحميد: 75.6 مليون درهم تم صرفها لــ 1080 شاباً منذ يناير العام الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن زيادة أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج بنسبة تفوق 100% خلال الفترة منذ يناير مطلع العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، قياساً مع نفس الفترة من العام الماضي 2020، بواقع 1080 مستفيداً في الأربعة شهور الأولى من 2021، مقابل 526 شخصاً للفترة ذاتها من 2020.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن إجمالي المبالغ المصروفة كمنح زواج للشباب المقبلين على الزواج منذ 1 يناير حتى 30 أبريل 2021 وصلت إلى 75 مليوناً و600 ألف درهم، للشباب المستفيدين من منح الزواج.

وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن مبدأ ورؤية عمل وزارة تنمية المجتمع تقوم على أساس "أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم"، وهذا الواقع يتعزز بتشجيع الشباب على الزواج من خلال الدعم الحكومي الذي تقدمه الوزارة كترجمة لحرص القيادة على توفير أفضل سبل العيش وتعزيز جودة حياة الجميع بما يسهم في بناء أسر مستقرة وسعيدة، ومترابطة ومتماسكة.

وكشفت معاليها عن توجهات استراتيجية وخطط تثقيفية وتوعوية وترويجية لدى وزارة تنمية المجتمع، لتحفيز ومضاعفة أعداد المستفيدين من منح الزواج، بما يضمن زيادة إقبال الشباب على الزواج وتكوين أسرة إماراتية مستقرة، وهو ما يبرر الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين من المنح خلال العام الماضي 2020 عنه في 2019، وخلال الشهور الأولى من العام الجاري 2021 عنها من العام الذي سبقه، لافتة معاليها إلى أن منحة الزواج هي مؤشر لتحقيق زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات لأن من شروط المنحة الأساسية أن تصرف لزواج مواطن من مواطنة.

ويعود سبب الزيادة في صرف المنح للشباب المقبلين على الزواج، إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب بمفهوم بناء وتكوين الأسرة المستقرة والمتماسكة، حيث تعمل منح الزواج على دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج بالتسهيل عليهم في تحمل نفقات الزواج.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين، في إطار مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً، تحقيقاً لهدف مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، وتقديم الدعم المالي لتلبية متطلبات الزواج

وتخفيف العبء المادي، ورفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها.

وتُربط منحة الزواج بعدد من الشروط، منها: أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، وتتيح وزارة تنمية المجتمع للشباب إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (WW.MOCD.GOV.AE).

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