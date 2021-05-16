اعتماد 3 مشاريع معرفية تخدم العمل الأمني في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مختبر الابتكار في شرطة دبي عن فوز 3 مشاريع معرفية في «برنامج المشاريع المعرفية للعام 2020»، وهي: مشروع «مركز الخدمة الموحد» لمركز شرطة بر دبي والحاصل على تصنيف 7 نجوم بلس، ومشروع «الوظائف الحرجة» لمركز شرطة الرفاعة، ومشروع «توقيف بلا أوراق» لمركز شرطة القصيص واللذين حصلا على تصنيف 7 نجوم.

جاء ذلك خلال استعراض ملاك المشاريع لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نتائج تجربة المشاريع وأثرها على منظومة العمل الأمني، ومدى الكفاءة التي تحققها، ودورها في نقل مستوى الأداء إلى الأفضل، في مختبر الابتكار في مقر القيادة، وذلك بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، وعدد من الضباط المشرفين على برنامج المشاريع المعرفية، والتي وجه معاليه باعتمادها وتطبيقها.

وقال العميد أحمد رفيع: أتقدم بالشكر لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، على دعمه الكبير، ومتابعته وحرصه الدائم على دعم المشاريع المعرفية، ودعم المبتكرين، بكل السبل، وتهيئة البيئة المناسبة لهم والممكنات التي تحفزهم على تقديم الأفكار الإبداعية، حيث كان لتوجيهاته الأثر البالغ في تنفيذ العديد من المشاريع والابتكارات والأفكار التي ساهمت في نقل العمل في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

مشاريع

وأوضح المقدم دكتور إبراهيم بن سباع المري أن المشاريع الثلاثة الفائزة هي مشروع مركز الخدمة الموحد والمتمثل بنظام أتمتة العمليات الجنائية والمرورية في مراكز الشرطة، ابتداءً من إجراءات الدوريات الأمنية ومروراً بكل المراحل الخاصة بالبلاغات حتى انتهاء الملف عبر وسائل وتقنيات حديثة تضمن الكفاءة والسرعة والفاعلية، وتحقق مؤشرات أداء الدوريات الأمنية وبسط السيطرة الأمنية بمستوى عالٍ، ومشروع الوظائف الحرجة، الذي يُعنى بنقل الخبرات وإدارة الموارد والوظائف التخصصية وفق أفضل الممارسات والتجارب التي تلبي الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، ومشروع توقيف بلا أوراق، والمتمثل بتحويل النظام الورقي التقليدي اليدوي والمتعلق بالطلبات والمستندات والمعاملات الخاصة بالموقوفين، إلى برنامج إلكتروني يحقق الإنجاز بسرعة وكفاءة عالية، ويضمن توثيق المستندات وأرشفتها والرجوع إليها.

وتابع: إن برنامج المشاريع المعرفية لم يقتصر على فوز 3 مشاريع، حيث ساهم البرنامج في العام 2020 في تنافس الإدارات العامة ومراكز الشرطة لتحقيق أفضل النتائج، وحصد فئة الــ 7 نجوم كل من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، فيما حصد فئة الـ 6 نجوم كل من أكاديمية شرطة دبي والإدارة العامة للتدريب، ومركز شرطة الخيالة، ومركز شرطة المرقبات، ومركز الجناح الجوي، وحصد فئة الـ 5 نجوم كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز استشراف المستقبل ودعم واتخاذ القرار، والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للتميز والريادة، ومركز شرطة الراشدية، ومخفر الفقع.

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