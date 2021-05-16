ريم عثمان: القطاع الصحي بالإمارات يمتلك مقومات كبيرة وبنية تحتية متميزة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكدت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني - الإمارات -أن القطاع الصحي بالإمارات يمتلك مقومات كبيرة وبنية تحتية متميزة، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل على المستويات كافة من ناحية، وبفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية من ناحية ثانية، مؤكدة أن توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، والخبرات المهنية والخدمات الشخصية، تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وجهة

وقالت عثمان لـ"البيان" إن دولة الإمارات استطاعت بلا أدنى شك أن تتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل على المستويات كافة من ناحية، وبفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية من ناحية ثانية.

وهذا ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكثر من لقاء، حيث أكد سموه: أن دولة الإمارات ستظل الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة لكونها تنعم بالاستقرار والأمن والأمان والقوانين التي تحمي رؤوس الأموال إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية نظيفة ومحفزة وآمنة.

وهو ما يجسد المكانة الكبيرة الذي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الاستثمارات الأجنبية، والتي أصبحت من محركات النمو الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ناهيك عن كافة المرافق والخدمات المتميزة من «فنادق، وطرق، وطيران، وأمن، ونظام، وأماكن تسوق» على أعلى مستوى، وما يمثله طيران الإمارات ورحلاته الجوية العالمية لجميع دول العالم، والتسهيلات للحصول على التأشيرة لدخول دولة الإمارات مما يساعد على تنمية السياحة العلاجية.

وأضافت: بلا شك باتت دولة الإمارات بوجه عام ودبي بوجه خاص، نافذة عالمية يتهافت عليها جميع المعنيين والفاعلين بالشأن الاقتصادي والاستثماري على مستوى العالم، فقد عرفوا وبحق كيفية تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من خلال استكشاف وتبادل أفضل الممارسات، وكيفية جذب الاستثمارات وتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحتملة من ورائها، أو من خلال تأسيس علاقات تعاون مستدامة مع المستثمرين الدوليين. وتابعت: كما أن موقع الإمارات الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي، يربط الغرب بالشرق ويتيح الوصول إلى كل الأسواق الإقليمية والعالمية، جعل منها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، كما ساعد الدولة في الوقت ذاته، على إقامة شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم، أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة.

تميز

يعد المستشفى السعودي الألماني في دبي واحداً من أكبر المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط، والذي تم افتتاحه في إمارة دبي في شهر مارس من عام 2012 بسعة 300 سرير، ليكون بذلك المستشفى السادس من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز