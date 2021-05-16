فرصة لسقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس.

وأشار المركز، في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الأحد إلى الخميس، إلى أن الطقس اليوم سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً يصبح صحواً بوجه عام مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية واحتمال سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/‏س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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