مركز النقل المتكامل بأبوظبي يعتمد الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أن مركبات الأجرة العاملة في الإمارة ستوفر اعتباراً من اليوم خدمة دفع تعرفة المركبة إلكترونياً، من خلال تطبيق PayBy، بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، وذلك في خطوة تسهم في تنويع خيارات الدفع المتوفرة، وتعزز مستوى السلامة في عمليات نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات، وتحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة.

كما تدعم هذه المبادرة عملية التحول الرقمي، التي ينتهجها مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتلبية تطلعات وطموحات المتعاملين، وتعزيز رضاهم من خلال استخدام محافظ الدفع الإلكترونية، فيما تواكب أيضاً خطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مدينة ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها.

وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق PayBy بالسلاسة والسهولة، فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR على شاشة العداد؛ وتأكيد المعاملة عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة به أو خاصية التعرف على الوجه في هاتفه الذكي. وسوف يتلقى كل من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح.

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