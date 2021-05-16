شرطة الشارقة: صفر وفيات في الجانب المروري خلال العيد

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن نجاح خطتها الأمنية الشاملة، التي طبقتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكل مدن إمارة الشارقة، والتي عكست مدى الكفاءة الاستراتيجية، التي تعاملت بها جميع الجهات المختصة بالقيادة، والشركاء الاستراتيجيين، حيث كثفت شرطة الشارقة من وجود دورياتها الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والأحياء، وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك بهدف تأمينها، وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها، ما أسهم في تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أماناً، حيث تلقت 21 ألف مكالمة هاتفية و(صفر) حالة وفاة في الجانب المروري، خلال عطلة العيد.

جهود

وأشار العقيد جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة إلى نجاح الجهود، التي تم بذلها من جانب فرق العمل المختلفة على المساجد، والمراكز التجارية، والمتنزهات، ما ساعد على نجاح الخطة المرسومة لبسط الأمن والأمان، وتعزيز جودة الحياة، كاشفاً عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة لـ 21219 مكالمة هاتفية، على مستوى الإمارة خلال فترة الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، منها: 18677مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 2542 مكالمة غير طارئة على الرقم (901).

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