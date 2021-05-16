محمد بن زايد وحمد الشرقي يتمنيان لوطننا مزيداً من الرخاء والازدهار في ظل قيادة خليفة

المصدر: الفجيرة - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في قصر الرميلة في الفجيرة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية الأخوية، والتي تتعلق بمسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، مستذكرين دور القادة المؤسسين، رحمهم الله، في ترسيخ صروح هذا الوطن وتعزيز مكانته العالمية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لوطننا وشعبنا مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار، في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعيين الله عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد في حديث مع حمد الشرقي

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون

مكتوم الشرقي وحمد بن محمد الشرقي وسعيد الرقباني

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