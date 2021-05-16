بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد رئيساً لديوان حاكم دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السُّمو حاكم دبي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويضطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور ريادي في مسيرة نهضة إمارة دبي وتميزها، ومنذ اللحظات الأولى لتوليه مهامه ومسؤولياته الوطنية، انطلق سموه بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة للبناء، ويتولى سموه الإشراف على تنفيذ ومتابعة التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة.

صناعة المستقبل

وتخرج سموه في المدرسة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونهل من معين هذه المدرسة مبادئ التميز، واستقى منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى، فحمل سموه باعتزاز فلسفة والده الناصعة في تغيير الحاضر، وصناعة المستقبل، وترجمها فكراً وعملاً.

وفي الأول من فبراير 2008 تولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصبه نائباً لحاكم دبي بمقتضى مرسوم، أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- بصفته حاكماً لإمارة دبي.

ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008، كما يرأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي شُكل في السادس من ديسمبر من عام 2017، والذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي، من خلال مناقشة المقترحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحادية.

وإضافة إلى مناصبه آنفة الذكر، يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد رئاسة كل من سلطة دبي للتطوير، ومجلس دبي القضائي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

القائد الشاب

ويتمتع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بسمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم دبي، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودرس سموه في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجمع تحصيل سموه العلمي، ما بين المناهج والأساليب الأكاديمية المحلية، ومثيلاتها العالمية، ما أسهم في توسع أفق المعرفة، المرتبطة بالماضي، والمحافظة على الموروث بكل تجاربه وخبراته، والاستماع بالوقت نفسه إلى صوت الحاضر والمستقبل، ليتابع سموه مسيرة البناء والتقدم لإمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث باتت الإمارة اليوم تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية في مجالات كثيرة.

واكتسب سموه من خلال الحضور الدائم لمجالس والده، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في إمارة دبي، فنون القيادة والحكمة، ووضوح الرؤية، ودأب سموه على تنمية قدراته ومعارفه، من خلال التسلح بالعلم والتدريب، والتعرف إلى آخر التكنولوجيا وأكثرها تطوراً، حيث اكتسب المزيد من الخبرات، التي مكنته من قيادة عدد من المؤسسات الكبرى في إمارة دبي.

لطيفة بنت محمد: الله يحفظك ويوفقك

باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بمناسبة تعيين سموه رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي. ونشرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابها الرسمي في «تويتر» صورة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعلقت عليها قائلة: «الله يحفظك ويوفقك».

عبدالله البسطي: الله يوفقه ويسخر له الأرض وما عليها

بارك معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بمناسبة تعيين سموه رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي. ونشر معالي عبدالله البسطي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعلق عليها قائلاً: «الله يوفقه ويسخر له الأرض وما عليها ويرزقه البطانة الصالحة».

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