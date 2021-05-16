28.8 % نسبة الإصابة بالقاتل الصامت في الإمارات

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

تشارك دولة الإمارات العالم في السابع عشر من كل عام بإحياء اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت» الذي يعد من أكبر التحديات الصحية التي تواجه دول العالم، حيث قدّرت منظمة الصحة العالمية أن هناك بالغين اثنين من بين كل خمسة بالغين مصابان بارتفاع ضغط الدم في إقليم شرق المتوسط وتزيد معدلات الإصابة لدى الذكور عما هي لدى الإناث في معظم بلدان الإقليم تقريباً، والنسبة المئوية للمصابين تختلف اختلافاً واسعاً بين بلدان الإقليم، حيث أشارت التقارير إلى أن تقدم السكان في العمر وعدم اتباع أنظمة الغذاء الصحية والخمول والكسل تعد من أكثر العوامل المساهمة في زيادة معدلات انتشار ارتفاع ضغط الدم.

وفي دولة الإمارات تصدر مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يعرف بالقاتل الصامت في الدولة قائمة الأمراض المزمنة، بعد أن وصلت نسبته في المسح الصحي الوطني الأخير الذي أنجزته وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى حوالي 28.8%، وبات يعد من أهم التحديات الصحية، لارتباطه بأسباب ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والوفاة المبكرة، والإعاقة، والخطة الوطنية للأمراض غير السارية، وتعمل كل الجهات الصحية في الدولة من خلال المؤشرات الاستراتيجية إلى خفض معدل ارتفاع ضغط الدم بالدولة بنسبة 25% بحلول عام 2025.

وافتتحت الوزارة أكثر من 53 عيادة للأمراض غير السارية منها ضغط الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحرص على زيادتها سنوياً لتوفير أوسع تغطية صحية لمرضى ضغط الدم المرتفع.

دليل

وقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2019 الدليل المحدث لضغط الدم المرتفع، لتعزيز مهارات مقدمي الرعاية الصحية وتقديم رعاية أفضل للمرضى، لخفض معدل الوفيات الناتج عن أمراض القلب، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية والمؤشرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تطبيق الدليل المحدث والتدقيق الدوري على آلية التطبيق، وتحديثه كل 4 سنوات ليواكب أحدث المعايير العالمية، واتباع الطرق العلمية الحديثة لعلاج ضغط الدم، وتوجيه المرضى وأفراد المجتمع للوقاية منه، والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحية، من خلال التقليل من تناول الدهون المشبعة وتناول المزيد من الدهون غير المشبعة، وتقليل محتوى الملح وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين.

وفي دبي أظهر مسح أجرته هيئة الصحة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء ارتفاع ضغط الدم من 26% في مسح عام 2015 إلى 32.5% في 2020، بزيادة قدرها 6.5% خلال 5 سنوات، حيث يعاني 25.2% من المواطنين سكان دبي، من ارتفاع ضغط الدم، و33% من غير الإماراتيين.

وبيّن المسح أن 32.8% من المبحوثين في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم، وفي حين ثبتت زيادة انتشار المرض بين الذكور مقارنة بالإناث، حيث وجد أن نسبة الذكور المصابين بالمرض قد بلغت 38.3%، مقابل 16.7 فقط بين الإناث، وأن نسبة انتشار المرض في الفئة العمرية (18-24 سنة) قد بلغت 22.9%، في حين أن انتشاره بين أفراد الفئة العمرية (+60) كانت عالية جداً حيث بلغت 56.5%.

تعريف

يعرَّف ضغط الدم الطبيعي للشخص البالغ بأنه ضغط الدم الذي يبلغ 120 مليمتر/‏‏ زئبق مع دقة القلب (ضغط الدم الانقباضي) و80 مليمتر/‏‏ زئبق مع ارتخاء القلب (ضغط الدم الانبساطي). وعندما يبلغ ضغط الدم الانقباضي 140 مليمتر/‏‏ زئبق أو أكثر و/‏‏ أو يبلغ ضغط الدم الانبساطي 90 مليمتر/‏‏ زئبق أو أكثر يُعتبر ذلك زيادة أو ارتفاعاً في ضغط الدم. معظم المصابين بفرط ضغط الدم لا يظهرون أعراضاً إطلاقاً، لهذا السبب سمي بـ «القاتل الصامت».

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