بشرى الملا: الأسرة برهنت على دورها في احتواء تحديات الجائحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الدكتورة بشرى الملا، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع أهمية تكوين أسرة متماسكة، تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات، وصانعة للإنجازات، التي تضاف إلى رصيد الوطن، وعلى الرغم من التحديات التي صاحبة تفشي جائحة «كوفيد 19»، برهنت الأسرة على دورها المحوري في احتواء الأزمة، والتعامل مع رعاية الأطفال بالشكل الأمثل.

وقالت الملا في تصريح لها، بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، يلعب قطاع التنمية المجتمعية في إمارة أبوظبي دوراً كبيراً في تمكين الأسرة، عبر الاستثمار في تطوير الاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية، التي تكفل خلق مجتمع متماسك، قادر على بناء أجيال مبدعة صانعة للتغير للأفضل.

وتابعت، وصلت الدائرة إلى المراحل الأخيرة من إطلاق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، هذا المشروع الذي يمثل محوراً أساسياً ضمن أولوياتنا، لما له من أهمية في دراسة وتحليل التحديات الاجتماعية الحالية والمستقبلية، التي تؤثر على جودة حياة الأسرة واستقرارها، والعمل على التحديات التي تواجه الأسرة.

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