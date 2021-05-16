شرطة أبوظبي تؤكد تقديرها لدور الأسرة الريادي في يومها الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعربت شرطة أبوظبي عن تقديرها للدور الرئيسي الذي تقوم به الأسرة في الاهتمام بالأبناء «أجيال المستقبل» مؤكدة اهتمامها بتعزيز الدور المجتمعي وتعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الوطنية خصوصاً تلك التي تعنى بشؤون الأسرة والمجتمع تقديراً لدور الأسرة في بناء المجتمعات والنهوض بها.

وأكد العميد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للأسرة الذي يصادف 15 مايو سنويا حرص الإدارة على تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تركز على الاهتمام بالأسرة، تأكيداً للدور الكبير الذي تلعبه الأسر في تشكيل استقرار المجتمع وتعزيز أمنه والذي يشكل المحور الأساسي لعمل المراكز.

وأشاد برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة التي وفرت الإمكانات لدعم ورعاية الأسرة الإماراتية وفقاً للاستراتيجية الوطنية التي أسهمت بدور مهم من خلال خطط وبرامج عملها لتوفير حياة كريمة للأسرة والمرأة لجعلها متمكنة وريادية وتشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به الأمهات و تقديمهن الغالي والنفيس لأولادهن ومتابعة أبنائهن بظروف العمل والدراسة عن بعد أثناء جائحة كورونا.

ولفت إلى أن المراكز نظمت العديد من أنشطة التوعية للأسرة حيث نفذت حملة «أسرة متماسكة مجتمع أكثر أمناً» بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية بهدف الحد من الظواهر التي تؤثر على كيان الأسرة وانطلاقاً من أن الأسرة الركيزة الأساسية وباعتبار الحوار البناء هو الوسيلة الأمثل لحل الخلافات الأسرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز