30 أمنية في 30 يوماً ترسم البسمات على وجوه الأطفال المرضى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من رسم الابتسامات على وجوه أكثر من 30 طفلاً وطفلة من جنسيات مختلفة والمصابين بأمراض خطيرة، وذلك ضمن مبادرة «30 أمنية في 30 يوماً» التي استمرّت طوال شهر رمضان الكريم.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» مساعي أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء الذين استجابوا لحملة المؤسسة 30 أمنية في 30 يوماً وسارعوا إلى تقديم العون والمساعدة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

كما خصّت بالشكر نادي الجزيرة أبوظبي، ومنتجع جميرا السعديات على مساهمتهما في تحقيق أمنيات 4 أطفال، مؤكدة أن أرض الإمارات، أرض زايد العطاء كانت وستظلّ دوماً ينبوعاً للخير لا ينضب.

من جانبه قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يُسعدنا أن نتمكّن في شهر الخير والبركة من رسم الابتسامة على وجوه مجموعة من الأطفال الذين يُعانون أمراض القلب، والسكري من الدرجة الأولى، وسرطان الدم، والفشل الكلوي والأورام في المخ، وإسعادهم مع عائلاتهم، وتحويل تفكيرهم عن معاناتهم مع المرض».

وأضاف: «لقد تمكنّا، وبفضل أهل الخير وجهودهم الإنسانية المُباركة، من تحقيق أمنيات الأطفال بالحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب، والكمبيوتر المحمول، والهواتف الذكية، إضافة إلى غرف النوم ورحلات التسوق وغيرها من الأمنيات التي ساهمت في نشر الفرحة والسعادة لدى أطفالنا المرضى».

واختتم الزبيدي تصريحه قائلاً: «نتمنى في مؤسسة تحقيق أمنية لشعب الإمارات وقيادته الحكيمة وجميع المقيمين على أرضه المعطاء أياماً مباركة حافلة بالخير، وأن يُعيد الله على الجميع شهر الخير والبركة بالصحة والسلامة».

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