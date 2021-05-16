110 ملايين درهم لمشاريع حماية البيئة في عجمان في 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

رصدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبلغ 110 ملايين درهم ضمن موازنة العام الحالي لتبني مبادرات ومشاريع بيئية مستدامة تضمن الاستقرار والأمان للأجيال القادمة، من خلال استراتيجيات مستدامة في الحفاظ على البيئة، ومنهجيات تقوم على تحقيق التوازن البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، كونه أحد أهم عناصر التنمية المستدامة التي تخدم تحقيق رؤية الإمارة والدولة 2021 كما تساهم في تحقيق أهداف مئوية الدولة وتقوم الدائرة ضمن خطط قصيرة وطويلة الأمد بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة ويتم تنفيذ ذلك من خلال المشاريع المحلية والاتحادية والتعاون مع الشركاء والقطاع الخاص في تكامل يعكس الحرص والتواصل لما يشكله من دعم في جميع المجالات البيئية.

حماية البيئة

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لـ«البيان»: تعمل إدارة البيئة وتنميتها على 4 أهداف تشمل كلاً من إدارة النفايات الصلبة والسائبة بكفاءة وفعالية، وتنمية التنوع البيولوجي، وتأهيل وحماية البيئة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد.

وتعمل الإدارة على المساهمة في مؤشرات تخص الأجندة الوطنية وتشمل: النفايات والهواء والمياه، كما تعمل على عدد من المؤشرات القطاعية والاستراتيجية التي تضمن تحقيق المستهدفات المحددة، وتحقيق رؤية الإمارة البيئية وتحقيق المستهدفات لافتاً إلى أنه تم رصد مبلغ 110 ملايين درهم ضمن موازنة 2021 لإدارة البيئة وتنميتها تغطي مشاريع جمع النفايات وإدارة النفايات البلدية والطبية ومبادرات صيانة ومعايرة محطات جودة الهواء والمبادرات البيئية التي تخص التنوع الفطري والرقابة البيئية والتطور البيئي يأتي في جميع المجالات والمحاور البيئية.

جودة الهواء

وأكد اهتمام وحرص الدائرة في موضوع جودة الهواء من خلال عمل شبكة متكاملة لجودة الهواء تشمل 7 محطات موزعة على مدينة عجمان ومدينة مصفوت ومدينة المنامة وبلغت التكلفة التقديرية لها 3 ملايين درهم وجميع المحطات محطات مرجعية ومعتمدة للقياسات البيئية لأدق نسب القياس البيئي وجميع المحطات تقيس الغازات المرجعية والتي تؤثر في صحة السكان في الإمارة بالإضافة إلى المعايير الفيزيائية الأخرى وهي الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة وتعد المحطات من الأفضل عالمياً لهذا المجال، وضمن خطط الدائرة لمواكبة الاتساع السكاني في الإمارة تم وضع خطة خمسية لإضافة 4 محطات لشمل المناطق السكنية الجديدة التي وضعت في القائمة أو تحت الإنشاء لضمان جودة الهواء .

إلزام

وتم إلزام المنشآت عالية الخطورة تركيب محطات رصد على مدار الساعة لضمان الالتزام الدائم كما يتم إلزام المنشآت توفير تقارير للقياسات البيئية بشكل دوري.

المركبة البيئية الذكية

وأشار إلى اهتمام الدائرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي ضمن فكرة مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي ودعم المدن الذكية والتي شملت إطلاق مشروع مركبة ذكية بيئية تم تصميمها لتحمل عدداً من الأجهزة المتطورة التي تستخدم المرة الأولى في المنطقة .وتم تزويد المركبة جهاز قياس الانبعاثات الكهرومغناطيسية الناتجة عن أبراج التقوية لأبراج الاتصالات والضغط العالي للكهرباء وهي أيضاً تعمل بصورة لحظية ومباشرة وتقوم بالتحليل المباشر للنتائج ومن دون الحاجة إلى توقف أو معايرة لحظية، ومن التقنيات الحديثة أيضاً والتي لم يتم تطبيقها بعد في المنطقة جهاز تحديد الروائح باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يعمل على تحديد نسبة الروائح ومصدرها وموقعها والروائح المختلفة والتي تشمل: محطات الصرف الصحي، المكبات، منشآت تكرير الزيوت، منشآت تصنيع الزيوت وصناعة البلاستيك. والجهاز قادر على تحديد نوع الروائح وتعريف الإحداثيات يمكن من التخمين بمصدر الروائح بشكل مباشر من قبل الجهاز ، كما تم تزويد المركبة جهاز قياس الغبار الذي يتم تحميله على طائرة من دون طيار وكاميرا 360 درجة تتحرك في جميع الاتجاهات.

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