«الأعلى للطاقة» في دبي يصدر قراراً بتنظيم تداول وتوزيع اسطوانات الغاز المسال

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم تداول وتوزيع اسطوانات غاز البترول المسال، وذلك بهدف حماية البيئة والمجتمع ولضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال غاز البترول المسال مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع الغاز، سواء كان ذلك من خلال اسطوانات أو صهاريج نقل.

ونصّ القرار على منع توزيع اسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.

واشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال الموافقات والاشتراطات كافة من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع القرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

تنظيم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع.

واستناداً للقانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، والمرسوم رقم (8) لعام 2020 بشأن تحديد السُلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، فإن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بالمهام والصلاحيات كافّة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المصرح لها بالتداول.

التزام

ومن جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية إن القرار أكد وجوب الالتزام بعدم إصدار أو تجديد أي رخصة لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي إلا بعد الحصول على خطاب من المجلس الأعلى للطاقة يؤكد التزام الموزّع شروط السلامة والأمان وأن لديه عقداً ساري المفعول مع مصانع التعبئة المعتمدة في الإمارة.

من جهته، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: نتوجه بجزيل الشكر لأعضاء لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية على الجهود المبذولة في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال ضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية بما فيها تنفيذ الحملات التفتيشية في هذا القطاع.

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