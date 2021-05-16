بلدية دبي تنفذ 61.2 ألف زيارة تفتيشية خلال رمضان

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 61 ألفاً و171 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال شهر رمضان، أسفرت عن إغلاق 70 مؤسسة ومخالفة 80 مؤسسة وتوجيه 663 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 60 ألفاً و380 مؤسسة فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97.43 % منذ 13 ابريل الماضي لغاية 12 الشهر الجاري.

وبحسب التقارير اليومية للبلدية فيما يخص الرقابة على المؤسسات تضمنت الإغلاقات، مؤسسات غذائية وصالونات ومراكز لياقة بدنية ومقاهي ومغاسل ومقاهي شيشة ومراكز تدليك، وتقوم البلدية بإغلاق المؤسسات المخالفة مؤقتاً، ويعتمد إعادة فتحها على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وشروط اعادة الفتح وتسيير العمل وأن يتم تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات الأساسية التي تم رصدها وأدت إلى قرار الإغلاق.

وأهم أسباب الإغلاقات والمخالفات والتنبيهات التي سجلها مفتشو دبي كانت عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم والاكتظاظ وعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، ومخالفة الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

حملات تفتيشية

وكانت بلدية دبي أعلنت في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك أنه سيتم تنظيم حملات متفاوتة خلال الشهر الفضيل للتأكد من مدى استيفاء جميع المؤسسات لشروط السلامة والصحة وخاصة المؤسسات الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية ومن سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال شهر رمضان، والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

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