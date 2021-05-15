توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غداً رطباً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو بوجه عام – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر.

وستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس خلال بقية أيام الأسبوع المقبل:

الاثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً على المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً بعد الظهر– ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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