بلدية الحمرية تختتم مسابقتها الرمضانية السنوية وتكرّم الفائزين

المصدر: الشارقة- البيان

اختتمت بلدية الحمرية أخيراً مسابقتها الرمضانية السنوية التي أطلقتها لإضفاء روح المشاركة وتبادل المعلومات بين الكوادر الوظيفية كافة بعد أن شهدت المسابقة إقبالاً كبيراً من الموظفين بمختلف الإدارات والأقسام للمشاركة في أسئلتها التي طرحت طيلة أيام شهر رمضان الكريم.

ونظمت البلدية بمناسبة اختتام مسابقتها حفلاً في مقرها بمنطقة الحمرية راعت فيه مختلف الإجراءات الاحترازية لتكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية التي خصتها لموظفيها وموظفاتها وذلك انطلاقاً من استراتيجية بلدية الحمرية ورؤيتها الرامية إلى أن يعمل الجميع بفعالية من خلال تحفيز الجميع على الإقبال على القراءة والاطلاع ورسالتها الواضحة في تعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية للموظفين من خلال الوصول إلى مؤشرات الرضا في جودة حياة الكوادر الوظيفية من خلال المسابقات التي تمكنهم من العطاء والتنافس.

وقام مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتكريم الفائزين والفائزات في المسابقة الرمضانية التي نظمتها البلدية في شهر رمضان المبارك والتي تحرص على إقامتها سنوياً وقد تضمنت الأسئلة معلومات عامة حول مشاريع البلدية وكذلك المعلومات العامة الوطنية والثقافية والجغرافية وغيرها من ميادين الثقافة والأدب والعلم وذلك حرصاً من البلدية على زيادة الوعي لدى موظفيها وإثراء المعلومات العامة وصقل مواهبهم والتي تتلاقى مع رؤيتها في التحفيز نحو الإيجابية.

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