«توطين» توفر 791 وظيفة للمواطنين برواتب تصل إلى 90 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أشار تقرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين ممثلة في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص «توطين»، حول دور مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لديها، في توطين واستقطاب المواطنين ومطالبة الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل، من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في المنصة الإلكترونية، من جميع إمارات الدولة، بالتسجيل في الفرص الوظيفية المتاحة حالياً والبالغ عددها 791 وظيفة، بينها 29 وظيفة تتراوح رواتبها من 50 إلى 90 ألف درهم.

وكشف التقريرعن وجود 1350 منشأة قامت بتوظيف الباحثين عن عمل من خلال البوابة، الأمر الذي يرسخ دور الوزارة على فتح مجالات أوسع لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وتحتل إمارة دبي المرتبة الأولى من حيث الفرص التي توفرها المؤسسات والجهات الخاصة المسجلة ضمن سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بواقع 473 وظيفة، تليها أبوظبي بـ 253 وظيفة، ثم الشارقة بواقع 38 وظيفة، وعجمان بواقع 9 وظائف، وأم القيوين وعجمان بواقع 7 وظائف لكل منهما، ووظيفتين في رأس الخيمة، وأخيراً العين بواقع وظيفة واحدة.

وتخضع الوظائف المعروضة بالمنصة إلى تحديثات آنية ومباشرة يتم من خلالها تعديل قوائم الفرص الوظيفية بالإضافة شواغر جديدة مما يتيح لكل الباحثين عن عمل إيجاد وشغل وظائف تتناسب مع قدراتهم العلمية وتسهم في صقل خبراتهم العملية وتطويرها.

قطاعات

وتغطي الوظائف المعروضة أكثر من 45 قطاعاً مختلفاً أهمها التعليم والضيافة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية والعقارات والتجارة وخدمات الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعمل الاجتماعي والخدمات القانونية، والوساطة المالية والمحاسبة والسلع، فضلاً عن الأعمال المرتبطة بالبيئة والطاقة وغيرها.

رواتب

وأما من حيث الرواتب المعروضة، فقد تضمنت القوائم عرض 29 وظيفة عليا تتراوح الرواتب المعروضة فيها من 50 ألفاً إلى 90 ألف درهم شملت وظائف مديري العقود والمدير التجاري والرئيس التنفيذي والمستشارين القانونيين ومديري إدارات الموارد البشرية والأطباء.

كما تضمنت القوائم عرض 63 وظيفة تراوحت الرواتب المعروضة فيها من 30 ألفاً إلى 49 ألف درهم، بالإضافة إلى وجود 356 وظيفة تتراوح الرواتب المعروضة فيها ما بين 10 آلاف إلى 29 ألف درهم.

خدمات

وتقدم منصة «توطين» 7 خدمات رئيسية لفئة أصحاب العمل وفئة الباحثين عن عمل، تشتمل على الخدمات المرتبطة بتخطيط القوى العاملة، ونادي شركاء التوطين، ومتابعة الباحثين عن عمل، وخدمات بناء السيرة الذاتية، وخدمات الإرشاد المهني، والبوابة الوطنية للتدريب، ومبادرات الأيام المفتوحة.

وتعزز المنصة أهداف الحكومة الاتحادية في توفير فرص عمل أكبر لمواطني الدولة للالتحاق بالقطاع الخاص من خلال استراتيجيات ومبادرات تستهدف تمكين المواطنين ومنحهم الدعم والفرصة للمشاركة بفعالية، وبالتالي دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة على كل الصعد والمستويات.

مشاركة

وأجملت الوزارة أهداف برامج «التوطين» في تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، وكذلك تأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة للاستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها.

شروط

وتشتمل الشروط المحددة للراغبين في التسجيل بالمنصة الإلكترونية لدى بوابة «توطين» أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ومن حاملي خلاصة القيد، وأن تكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك، وأن يكون عمره بين 18 إلى 60 سنة، وأن يكون عاطلاً عن العمل، ويكون جاهزاً للالتحاق بالعمل أو بأي من البرامج التدريبية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

كما تضمّنت الشروط أن يلتزم المتقدم بالرد على البريد الإلكتروني وأرقام التواصل مع «توطين»، وإخطار المسؤولين بأي تغيير يطرأ عليهما، وأن يلتزم بتفعيل طلب التسجيل مرة على الأقل كل 3 أشهر، مؤكدة أن فرص التوظيف تقل في حال رفض الباحث عن عمل 3 فرص عمل مناسبة، أو تغيّبه عن حضور مقابلة عمل لأكثر من مرتين، وكذلك في حال تغيّبه عن برامج التقييم وأيام التوظيف 3 مرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز