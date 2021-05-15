«الشارقة الخيرية» توزع 130 ألف زكاة فطر

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية مشاريع حملتها الرمضانية بتوزيع 130 ألف كيس من زكاة الفطر وبلغت أعداد المستفيدين المسجلين بكشوف الجمعية نحو 15 ألف مستفيد، وذلك ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود».

وأكد عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أنه قد تمت عمليات توزيع مستحقات مشروع زكاة الفطر هذا العام وفق آلية تتناسب مع الظروف الحالية، حيث روعي توفير المواد الموزعة والتي اقتصرت على الأرز قبل وقت كافٍ ومن ثم تجهيزها بحسب عدد الأفراد في كل أسرة من الأسر المستفيدة، ومن ثم القيام بتوزيعها مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المستفيدين وفرق التوزيع.

تبرعات

وأوضح أنه تماشياً مع الظروف الحالية فقد تم استقبال تبرعات المحسنين وصدقاتهم من زكاة الفطر نقداً فقط بقيمة 20 درهماً عبر وسائل التبرع المتاحة، ومن ثم قامت الجمعية بشراء أكياس الأرز من الموردين وتجهيزها ومن ثم توزيعها لمستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية وسجلاتها في مدينة الشارقة وكل المناطق والمدن التابعة لها في البطائح والمدام والذيد، وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، متوجهاً بالشكر الجزيل للمتبرعين الذين وكلوا الجمعية عنهم في توصيل ما يتوجب عليهم من الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

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