طقس اليوم صحو ومائل للحرارة نهاراً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29

والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 والجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

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