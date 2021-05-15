«إسعاد» تجدد انضمام «فلاي دبي» إلى برنامجها

المصدر: دبي - البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع شركة طيران «فلاي دبي» بهدف الاستمرار في تقديم العروض والخدمات المتميزة لحاملي البطاقة وأسرهم.

وبذلك يبدأ عام رابع من الشراكة والتعاون بين الجهتين، إذ تقدم الشركة لحاملي البطاقة حسوماً على تذاكر السفر بنسبة 25%، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتميزة الأخرى.

وتقدمت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى إدارة شركة «فلاي دبي»، على التزامها تقديم حسوم متميزة لحاملي بطاقة إسعاد، مؤكدة أن استمرار التعاون مع فلاي دبي، يأتي نتاجاً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة لدى حاملي البطاقة.

وأضافت العامري: لقد لمسنا في الأعوام الثلاثة السابقة منذ توقيع الاتفاق مع شركة فلاي دبي، ارتياحاً كبيراً للعروض الذي تقدمها الشركة لحاملي البطاقة، ووردنا الكثير من الاتصالات التي تشيد بتلك العروض، الأمر الذي حفزنا أكثر على الاستمرار في التعاون مع الشركة، ونحن على ثقة بأن هذا العام سيكون أكثر تميزاً يالحصول على عروض وحسوم تلبي تطلّعات حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم.

وأشارت العامري إلى أن الاستفادة من عروض شركة «فلاي دبي» تتطلب من حاملي البطاقة مراجعة مكاتب الشركة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، مع ضرورة إبراز بطاقة «إسعاد» للحصول على العرض.

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