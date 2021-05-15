أكاديمية شرطة دبي تنظم ندوة علمية عن التشريعات التجارية

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي ندوة علمية عن بعد بعنوان «التعديلات المستحدثة على التشريعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتأتي الندوة العلمية ــ التي أدارها العقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة ــ ضمن سلسلة من الندوات العلمية التي تعقدها الأكاديمية بهدف تفعيل دورها المجتمعي ونشر المعرفة التخصصية بين الطلبة والدارسين والباحثين والقانونيين وجمهور المثقفين.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور علمية هي التعديلات المستحدثة على قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وأثرها على الاستثمار الأجنبي، والتعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك، والتعديلات المستحدثة على قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993.

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