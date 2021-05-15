التفاعل المجتمعي يعزز نجاح الحملة الوطنية للتطعيم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عزز تفاعل جميع شرائح المجتمع مع الحملة الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد 19» من نجاحها من أجل تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها، وأكد عدد من الجمهور نجاح الحملة في تعزيز مناعة المجتمع ومحاصرة الوباء والوصول إلى التعافي الشامل، مشيرين إلى جهود الحكومة في توفير العلاج المجاني لجميع المرضى، وإنشاء المستشفيات الميدانية لاستمرارية الخدمات الطبية، إضافة إلى توفير اللقاحات وتطعيم الجمهور عبر مراكز التطعيم المنتشرة في الدولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة وسلامة الجميع.



كما لفتوا إلى ضرورة الالتزام بالتطعيم في مواجهة الوباء وأهميته في تسريع التعافي.





رؤية ثاقبة



وقال الدكتور حامد جودة، أستاذ أكاديمي، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة مع أزمة «كورونا» العالمية كانت تجربة مميزة في التصدي لتداعيات الوباء والعمل برؤية ثاقبة منذ البداية مع الجائحة وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية بهدف حماية صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.





وذكر أن توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بتوفير العلاج الشامل لجميع المصابين والعودة التدريجية للأنشطة، إضافة إلى تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي غطي جميع المدن، مؤكداً اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة على صحة جميع السكان من مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى إطلاق حملة التطعيم الوطني وتوفير اللقاحات الخاصة بـ«كوفيد 19» في جميع مدن الدولة ودعوة الجمهور وفق الفئات المحددة للتطعيم بهدف حماية المجتمع، لا سيما الفئات المعرضة للإصابة بالوباء، لافتاً إلى نجاح الحملة وتفاعل جميع أفراد المجتمع معها والإقبال الكبير لجميع شرائح المجتمع على التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق السلامة.



وذكر بأنه أخذ الجرعة الأولى ويشعر براحة واطمئنان ولم يتعرض لآثار جانبية نتيجة لأخذ اللقاح، مشيداً بحسن التنظيم في مراكز التطعيم المخصصة للقاحات وسرعة عملية إجراء التطعيم، مطالباً جميع أفراد المجتمع بسرعة التوجه لأخذ لقاح «كوفيد 19»، منوهاً بأنه ليس هنالك مبرر يجعل البعض يتأخر من الذهاب لأجل التطعيم، مؤكداً أهمية تعزيز مناعة المجتمع ومحاصرة الوباء.





الالتزام ضرورة



من جانبها، قالت فاطمة كريم، موظفة، الحمد لله أخذت الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد 19» ولم أتعرض لآثار جانبية سوى ألم خفيف موضع التطعيم، وأعربت عن ارتياحها بأنها تطعمت من الوباء، مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة بعملية التطعيم سهلة وسريعة والعمل داخل المراكز يسير بصورة منظمة، مطالبة الجميع بالإسراع وأخذ اللقاح لحماية أنفسهم والمساهمة للعودة للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع والالتزام بإرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.





وأشادت بجهود العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحرصهم من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وعمل الأطقم الطبية والفنية خلال فترتي الصباح والمساء بهدف حماية المجتمع.





حماية المجتمع



بدوره، أكد عبد الفتاح نوح، مدرب رياضة، أهمية إسراع جميع أفراد المجتمع للتطعيم وحماية أنفسهم من وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات من خلال توفير اللقاحات لحماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، موضحاً أخذه الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»، كما أنه يقوم بإجراء فحوصات بصورة مستمرة بهدف حماية أسرته والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.





ودعا جميع أفراد المجتمع إلى الإسراع لأخذ اللقاح وحماية أنفسهم وأسرهم والمساهمة في تعزيز المناعة العامة والعودة للتعافي الشامل بغرض دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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