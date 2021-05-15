محمد بن زايد يفاجئ سالم الدهماني ووالده باتصال هاتفي

المصدر: دبي- البيان

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المواطن سالم الهنجري الدهماني ووالده باتصال هاتفي، وأعرب سموه خلال الاتصال عن فخره بأبناء الوطن، مؤكداً أن المواطن قريب على قلب القيادة. ويأتي اتصال سموه في إطار المتابعة الدائمة لشؤون الوطن والمواطنين، وكان سموه أجرى اتصالاً قبل فترة بهدى المطروشي، وبالشرطي أحمد الحمادي شاكراً لهما جهودهما ومثنياً على عملهما.



واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال بالمواطن سالم الهنجري الدهماني ووالده عن حالتهما، مؤكداً سموه أن أبناء الدهماني هم أبناؤه، حيث جاء في الاتصال: «السلام عليكم شحالك يابوغنيم.. عيدك مبارك، حي الله بوسالم، بشرني عنك وعن جماعتك مناك الصغيرين كلهم بخير؟ الله يطول عمرك يابوسالم محلك أخو وعيالك كلهم عيالنا وفيهم البركة ويرفعون الراس يعل من يابهم الجنة والله يابوسالم أنكم قريبين عالقلب أمانة تسلم ع الأهل كلهم.. تأمرونا على شي وعيدكم مبارك وأديتوا الواجب ورفعتوا الراس».

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