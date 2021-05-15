حدائق دبي توفّر تجربة ترفيهية متميزة للزوّار

المصدر: دبي - وائل نعيم

استقطبت الحدائق العامة والشواطئ في دبي في ثاني أيام عيد الفطر السعيد الزوّار وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذتها البلدية لاستقبال الجمهور، وتوفر الحدائق في إمارة دبي تجارب متميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.



وتم تحديد ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي في أيام عيد الفطر، والتي تشمل الصفا، وزعبيل، والممزر، ومشرف الوطنية، والخور، وستمتد ساعات العمل في تلك الحدائق في أيام العيد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل في العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية في أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

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