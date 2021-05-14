محمد بن زايد يستقبل أخاه محمد بن راشد ويتبادلان التهاني بعيد الفطر المبارك

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سائلين المولى تعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الشاطئ في أبوظبي.

و أعرب سموهما عن تمنياتهما لوطننا العزيز و أبنائه الكرام بدوام العزة و الرفعة و الازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. داعيين المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة و العافية و السعادة و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير و العطاء المباركة ، سيرا على نهج القادة المؤسسين " رحمهم الله " و خطاهم لتعزيز مكتسبات الوطن و رفعته و ترسيخ مكانته العالمية و إنجازاته الريادية و تحقيق تطلعات شعبه.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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