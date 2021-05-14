شخبوط بن نهيان يشهد مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي

المصدر: كمبالا- وام

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لولاية جديدة، وذلك في العاصمة كمبالا.

وعقد معاليه خلال حفل التنصيب اجتماعات ثنائية مع كل من أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، ومريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان، وريتشيل أومامو وزيرة الخارجية بجمهورية كينيا، والدكتور ورقنا جبيهو المدير التنفيذي لمنظمة «الإيقاد». وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز