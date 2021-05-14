عيد الفطر.. احتفال جماهيري بضوابط احترازية

المصدر: دبي- البيان ــ تصوير: زافير ويلسون وزيشان أحمد وغلام كركر

شهدت الحدائق والمتنزهات في مختلف مناطق الدولة إقبالاً كبيراً من العائلات والأفراد في أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث التزم الزوار بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي ووضع الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوفر الحدائق والشواطئ تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية.

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