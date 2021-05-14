منصور بن زايد يهنئ القيادة وشعب الإمارات بالعيد

المصدر: دبي- البيان

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات على وطننا العزيز وأبنائه الكرام وسائر الدول والشعوب الشقيقة».

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