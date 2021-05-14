تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تقدير» تكرم المتميزين في الرعاية العمالية 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي جائزة تقدير العمالية، تنظم إدارة الجائزة حفلاً كبيراً لتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بدورتها الرابعة للعام 2020.





ويقام الحفل يوم 17 مايو الجاري في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي الساعة 11 صباحاً مع اتخاذ كافة الترتيبات البروتوكولية والإجراءات الاحترازية المعتمدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».



ويحضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المعالي وممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفائزة والعمال المتميزين.





معايير





وقال الرائد خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة، إن الاحتفال سيكون مميزاً بكل معنى الكلمة بما يليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي العالمية في يتعلق بمعايير الرعاية العمالية وبالإنجازات المهمة التي حققتها الجائزة في دورتها الـ 4 على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي أوجدتها جائحة كورونا.





وأضاف الرائد إسماعيل: سيتم خلال الحفل الكشف عن أبرز إنجازات الجائزة في دورتها الرابعة وعن المحفزات الحكومية وبطاقات التميز الخاصة التي أصدرتها إدارة الجائزة للعمال والشركات المتميزين بالإضافة إلى عرض فيلمين وثائقيين يلخصان الدور المتميز الذي تلعبه الجائزة على طريق بناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال وتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الصعيد.





متابعة





وأشارت إدارة الجائزة إلى أن المعنيين والمهتمين من داخل وخارج الدولة الذين لم تتح لهم الظروف حضور الحفل شخصياً، يمكنهم متابعة وقائع حفل التكريم عبر الموقع والمنصة الإلكترونية الخاصة التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض https://taqdeerawards.code1world.com/



ويسهم في دعم ورعاية الجائزة الجهات التالية: فئة الراعي الاستراتيجي كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة مياه وكهرباء دبي وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي و«وصل» لإدارة الأصول، ونداء – مؤسسة الاتصالات المهنية، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بالتعاون مع إكسبو 2020.



كما يسهم في دعم ورعاية الجائزة تلفزيون دبي كراع إعلامي استراتيجي بالإضافة إلى شركة نيا كراع بلاتيني. وتسهم «إماراتك» و«فلاي دبي» بدعم الجائزة ضمن فئة الرعاية الذهبية. في حين يسهم كل من بنك الإمارات دبي الوطني واينوك والفردان للصرافة ضمن فئة الرعاية الفضية.







بالأرقام





وبلغ إجمالي عدد العمال والشركات الفائزة بالفئات الـ 5 للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2020 91 عاملاً وشركة، من بينهم 77 عاملاً وشركة حصلوا على الفئات ما بين «3 – 5 نجوم» وسيتم تكريمهم خلال الحفل. كما سيتم منح 14 عاملاً وشركة من الحاصلين على فئتي النجوم ما بين «1 -2 نجمة» شهادات تقدير. كما فازت 4 شركات بفئة 5 نجوم، و11 شركة بفئة 4 نجوم، و14 شركة بفئة 3 نجوم، و10 شركات بفئة نجمتين، و4 شركات بفئة نجمة واحدة.





5 نجوم





وعلى صعيد العمال، فقد حصل 4 مهندسين على جوائز من فئة «5 نجوم»، وحصل 4 مشرفين على لقب المشرف الميداني المتميز، و4 عمال على فئة العامل المتميز، وأما العمال الفائزون بفئة «4 نجوم» فقد حصل 11 عاملاً على لقب المشرف الميداني المتميز و11 عاملاً على لقب العامل المتميز، وحصل 14 عاملاً على لقب العامل المتميز في بفئة «3 نجوم».

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