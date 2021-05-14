إقبال على حدائق دبي في أول أيام العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

شهدت حدائق دبي في أول أيام عيد الفطر السعيد إقبالاً من العائلات، حيث فتحت الحدائق أبوابها لاستقبال العائلات والأفراد منذ الساعة الثامنة صباحاً، بعد أن اتخذت بلدية دبي كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، وتوفر الحدائق في إمارة دبي تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

استعدادات

وقامت بلدية دبي بتعزيز استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وذلك في جميع قطاعات العمل والمرافق التابعة لها بهدف ضمان تقديم خدمات البلدية لكافة أفراد المجتمع على أكمل وجه، من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات وتم تحديد ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي خلال أيام عيد الفطر، والتي تشمل الصفا، وزعبيل، والممزر، ومشرف الوطنية، والخور، حيث ستمتد ساعات العمل في تلك الحدائق خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل خلال العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية خلال أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

إجراءات احترازية

وكانت بلدية دبي وضعت إجراءات احترازية ملزمة لمرحلة إعادة فتح الحدائق والساحات العامة شددت خلالها على التباعد الاجتماعي بحيث يتم ترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 أمتار بين المجموعات، وزيادة دورية التنظيف في جميع المرافق وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، كما سمحت بإعادة فتح مناطق ألعاب الأطفال والمعدات الرياضية وأماكن الاستحمام مع مراعاة العديد من الضوابط من أبرزها أنه يجب على الأهل أو مقدمي الرعاية الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتخصيص عمال للتطهير والتنظيف في تلك المناطق وضمان تنظيف وتعقيم مناطق اللعب بعد كل استخدام، كذلك وضع الإرشادات اللازمة في جميع المواقع وردهة المطاعم وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، وغيرها من الاشتراطات الأخرى بهدف ضمان صحة وسلامة الجمهور.

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