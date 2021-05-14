100 دورية تشارك في حملة «كلنا بالميدان» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أطلقت الإدارة العامة للعمليات المركزية ممثلة بإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة مبادرة «كلنا بالميدان» التي تضمنت نشر 100 دورية عسكرية ومدنية ورقباء سير في الأسواق والمراكز التجارية والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالإمارة لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع وقوع الازدحامات الخانقة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وقال المقدم الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، إن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشياً مع توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة والأمن المروري في الطرقات، خاصة مع تزايد أعداد المركبات والأفراد في الطرقات والأسواق والمناطق الحيوية خلال الإجازة، مشيراً إلى أن المبادرة تضمنت توزيع ونشر 100 دورية عسكرية ومدنية ورقباء سير في هذه الأماكن لتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور والوقوف على تطبيق التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وبالأنظمة والقوانين المرورية من قبل السائقين والمارة وضبط المتسولين.

وأكد أن تنفيذ هذه المبادرة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على سلامة مستخدمي الطرق ومرتادي الأسواق والحد من وقوع أية ازدحامات قد تعرقل السير وتؤدي لوقوع حوادث مرورية من الممكن أن ينجم عنها خسائر بشرية أو مادية، مشدداً على أهمية تعاون الجمهور مع مثل هذه المبادرات التي تهدف في المقام الأول لحمايتهم وتقديم الخدمة لهم، وذلك عبر الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة وبتعليمات رجال الشرطة تحقيقاً للمصلحة العامة.

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