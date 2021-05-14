شرطة أبوظبي تفاجئ الجمهور بـ «بالونات السعادة»

المصدر: أبوظبي- البيان

فاجأت دورية السعادة المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية بأبوظبي بوضع بالونات السعادة وعليها عبارة «عيدكم مبارك» على سياراتهم ليلاً ليتفاجأوا بها صباحاً عند خروجهم لأداء صلاة العيد، معبرين عن سعادتهم وبهجتهم بهذه اللفتة الجميلة من شرطة أبوظبي ومثمنين مبادراتها المتميزة في مختلف المناسبات.

وشاركت عناصر دورية السعادة الجمهور الفرحة بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة والالتزام بالقيادة الآمنة وحماية مستخدمي الطريق ورعاية الأطفال ومراقبتهم في مختلف المواقع، بما يحقق التطلعات في استمرارية السعادة في حياتنا بلا حوادث.

وأكدت شرطة أبوظبي، اعتزازها بنشر السعادة والإيجابية في المجتمع، موضحة أنه من حق الجمهور مواطنين ومقيمين وزواراً أن يشعروا بالسعادة في وطن يؤسس ويعمل من أجل سعادتهم ويؤمن بأن بناء القدرات في مجال السعادة والإيجابية وجودة الحياة عامل مهم وأساسي في نشر الثقافة والوعي وممارستها بشكل عملي يومياً في حياتنا.

ولفتت إلى اهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ قيم السعادة والإيجابية، باعتبارها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات من أجل توفير البيئة المثالية لتحقيق التنمية المجتمعية السليمة والمستدامة في مجتمع يصنع سعادته وينشرها في محبة وتسامح وتعايش سلمي مع مختلف الجنسيات حتى أصبحت السعادة رمزاً لحضارة وطن يعمل على نشر السعادة في كل حين.

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