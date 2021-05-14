محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك أمس مع الشيوخ وجموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي.

وتناول الخطيب عبد الرحمن سعيد الشامسي في خطبة عيد الفطر تحت عنوان «عيدنا نعمة وقيم»، القيم الإيمانية العظيمة التي ترسخت لدى الصائمين فتوثقت صلتهم بربهم، وأصبحوا يتقربون إليه تعالى بصلة أرحامهم وتوطيد علاقاتهم الأسرية وتقوية روابطهم المجتمعية، ويبادرون بالإحسان إلى الناس راجين محبة ربهم سبحانه، مستحضرين معاني الأخوة الإنسانية والعفو والتسامح والتعايش، فيقدرون حاجة الفقراء ويلتزمون بقيم الصبر والعمل ونفع الآخرين، لينالوا الخيرية في الدنيا والآخرة.

مواسم الطاعات

وقال الشامسي: هنيئاً لمن أدرك الحكمة من مواسم الطاعات، فداوم على قيمها الدينية والإنسانية والأخلاقية وتزوّد منها واستمر على ذلك بعد رمضان، ليزداد قرباً من الرحمن وإحساناً إلى الناس، فلنرسخ هذه القيم في نفوسنا وفي تربيتنا لبناتنا وأبنائنا، لتعود علينا وعلى الأسرة والمجتمع والوطن بالخير والسعادة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم والمسرات ويسبغ علينا الخيرات.

وأضاف الشامسي: أنه في يوم عيدنا نفرح بفضل الله علينا ورحمته بنا ونحافظ على النعم التي أكرمنا عز وجل بها، فنستمر في الالتزام بإجراءات السلامة فيما بيننا، ونتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أرحامنا، لنحافظ على صحتنا، ونقيم شعائرنا، ونصل إلى التعافي التام، ضارعين إلى الله تعالى بالدعاء ملحين عليه بالرجاء.

وطن السلام

ودعا الخطيب الله تعالى أن يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً للسلام والسعادة وموئلاً للخير والزيادة، وأن ينشر البهجة في بيوتنا ويحفظنا في أهلينا وأرحامنا ويكرمنا بكرمه في الدنيا والآخرة.

وعقب صلاة عيد الفطر، تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة، وبعدها قام سموه والشيوخ بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقرأوا الفاتحة على روحه، طيب الله ثراه، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرمه بجزيل المثوبة جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته من خير وعطاء وأعمال جليلة.

محمد بن زايد خلال الاستماع لخطبة العيد والدعاء

محمد بن زايد وهزاع وطحنون بن زايد ونهيان بن مبارك يستمعون إلى خطبة العيد

محمد بن زايد وجموع المصلين خلال أداء صلاة العيد

عبدالله بن زايد وجموع المصلين خلال أداء صلاة العيد

عيسى ومنصور وعبدالله بن زايد خلال أداء صلاة عيد الفطر السعيد

منصور بن زايد مستمعاً إلى خطبة العيد

نهيان بن زايد وسلطان بن خليفة وزايد بن حمدان بن زايد وزايد بن نهيان بن زايد

محمد بن زايد وهزاع وعيسى ونهيان وسيف وطحنون ومنصور وحامد وعبدالله وخالد بن زايد ونهيان بن مبارك

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز