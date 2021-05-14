طحنون بن محمد يصلي العيد في مسجد الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: العين - وام

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة العين.



وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل أبوظبي حاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، وعدد من المسؤولين.



واستمع سموه إلى خطبة العيد، التي أكد خلالها إمام وخطيب الصلاة الالتزام بالقيم النبيلة، التي يتحلى بها مجتمعنا من روح التسامح والأخوة الإنسانية والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي مازال يمر بها العالم، بسبب تداعيات فيروس (كورونا).



ودعا الخطيب المولى، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويوفقها لما فيه خير وصلاح المجتمع.

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