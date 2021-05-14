حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد قصر ليوا

المصدر: ليوا - وام

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صباح أمس صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد قصر ليوا في منطقة الظفرة.



وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من كبار المسؤولين وجموع المصلين.



وأكد الإمام في خطبته أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس، مشيراً إلى أن ما يواجه العالم من ظروف صحية تحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.







وطن الأمان





ودعا المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا وأن يبارك لنا في وطننا ويجعل دولة الإمارات العربية المتحدة بلاد علم وحضارة وموطن بناء وازدهار وأن يرحم شهداء الوطن وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً ويوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من كل سوء وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.



كما ترحم فضيلته على المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.



وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة 3 طلقات مدفعية في أرجاء قصر ليوا ابتهاجاً بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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