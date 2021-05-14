محمد المري يثمن جهود مأموري الجوازات في تسهيل إجراءات المسافرين

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مطارات دبي صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لتهنئة موظفي الإدارة المتواجدين على رأس عملهم بمناسبة عيد الفطر، والاطمئنان على سير العمل وسلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومساعدي المدير العام، وعدد من الضباط والمسؤولين في إقامة دبي.

وأكد اللواء محمد أحمد المري أن إقامة دبي حريصة على تنفيذ كافة توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة، ومواصلة تقديم خدماتها بنفس الكفاءة والجودة وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع وذلك بما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم وزائر على دولة الإمارات.

وأعرب عن تقديره بالجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة وتحقيق السعادة لزوارها، وذلك فق إجراءات احترازية تضمن سلامتهم وسلامة المسافرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذا المستوى المتفاني وبضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي.

ريادة

وقال اللواء المري إن دولة الإمارات بوجه عام وإمارة دبي بوجه الخصوص أظهرت نموذجاً رائداً في التصدي للجائحة واستعادة حركة السياحة بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بدء الجائحة والتي بدأت تتلاشى تدريجياً بفضل المتابعة المستمرة من قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الجهود الوطنية التي تعاضدت وعملت بروح الفريق الواحد للحد من تفشي هذه الجائحة بصورة أكبر وتحويلها لفرصة لبناء منظومة جديدة مستعدة استعداداً تاماً لأي متغيرات قد تحدث في الحاضر أو في المستقبل.

وعبر موظفو إقامة دبي عن فرحتهم بهذه الزيارة التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم، مؤكدين أن هذه الزيارات المتواصلة من قبل القيادة العليا للوقوف شخصياً على سير العمل وتهنئتهم في مختلف المناسبات الرسمية ساهمت في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، فضلاً عن أداء واجباتهم نحو خدمة المتعاملين على أكمل وجه.

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