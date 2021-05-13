محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من بيل غيتس الرئيس المشارك لـ " مؤسسة بيل وميليندا غيتس" هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .. متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية و لدولة الإمارات وشعبها دوام الاستقرار و الازدهار.

بحث الجانبان خلال الاتصال .. التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة لجائحة " كوفيد - 19 " خاصة في المجتمعات الفقيرة .. و أكدا ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدولي لتوفير الوصول العادل للقاحات على المستوى الدولي كونه ضرورة أساسية لتحقيق التعافي العالمي.

و شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. بيل غيتس لتهنئته بالعيد .. مؤكدا موقف دولة الإمارات الداعي إلى مزيد من التكاتف العالمي في التصدي لجائحة " كورونا " كونها خطرا عالميا يتطلب التضامن الإنساني المجرد في التعامل معه واحتواء تداعياته على جميع المستويات.

من جانبه ثمن بيل غيتس خلال الاتصال الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات سواء على مستوى تقديم المساعدات للعديد من دول العالم للتصدي للجائحة أو على مستوى توفير الدعم اللوجستي لإيصال اللقاحات إلى هذه الدول ودعم جهود المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وأشاد بيل غيتس بالمنهجية العلمية الفاعلة التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة جائحة " كوفيد - 19 " من خلال تنفيذها تدابير وإجراءات صحية وقائية مشددة و بأعلى المعايير العالمية منذ بداية الأزمة .. إلى جانب الالتزام المتميز الذي أبداه المجتمع الإماراتي في اتباع الإجراءات والضوابط التي فرضتها مؤسسات الدولة المعنية لتجاوز المرحلة الراهنة في إطار دعم جهود الدولة.

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