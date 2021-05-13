محمد بن زايد يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع الرئيس الأفغاني وشيخ الأزهر

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بعيد الفطر المبارك .. مع فخامة الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .. معربا سموه عن أطيب تمنياته لهما بالصحة و العافية و السعادة.

و نقل سموه إلى الرئيس الأفغاني و فضيلة شيخ الأزهر - خلال اتصالين هاتفيين - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة .. سائلا المولى تعالى أن يعيدها عليهما و على بلديهما بالخير و اليمن والبركات.

من جانبهما أعرب الدكتور أشرف غني و فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة لصاحب السمو رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. داعيين الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات و شعبها الرخاء و الأمن و الازدهار و أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية و الإسلامية و هي في عزة و رفعة و استقرار و أن يعم السلام و الأمان العالم أجمع و أن يرفع الوباء عن البشرية.

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